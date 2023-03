Atletica, Antonella Palmisano si sottoporrà ad un’infiltrazione ecoguidata (Di venerdì 31 marzo 2023) La campionessa olimpica della 20 km di marcia, Antonella Palmisano, sarà sottoposta martedì prossimo, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ad un’infiltrazione ecoguidata a cura del professor Dante Dallari, colui che l’ha operata lo scorso settembre. A renderlo noto è stato il responsabile medico della FIDA, Andrea Billi. Alla 31enne pugliese è stata riscontrata un’infiammazione del nervo sciatico al livello del cavo popliteo del ginocchio sinistro, che non ha niente a che vedere con l’intervento eseguito precedentemente all’anca. La sintomatologia verrà rivalutata 48 ore dopo l’infiltrazione con la ripresa dei normali allenamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) La campionessa olimpica della 20 km di marcia,, sarà sottoposta martedì prossimo, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ada cura del professor Dante Dallari, colui che l’ha operata lo scorso settembre. A renderlo noto è stato il responsabile medico della FIDA, Andrea Billi. Alla 31enne pugliese è stata riscontrata un’infiammazione del nervo sciatico al livello del cavo popliteo del ginocchio sinistro, che non ha niente a che vedere con l’intervento eseguito precedentemente all’anca. La sintomatologia verrà rivalutata 48 ore dopo l’infiltrazione con la ripresa dei normali allenamenti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abuongi : #Atletica Antonella Palmisano alarm: the Olympic champion, still injured, has thought about retiring Allarme… - sportface2016 : #Atletica, Antonella #Palmisano nuovamente ko: “Mi sono rotta le p…” - OggiSportNotiz2 : ?? #AtleticaLeggera: Continua il calvario per #AntonellaPalmisano, oro a #Tokyo2021 nella 20 km di marcia, ancora al… - AitaAlex7 : Non c'è pace per Antonella Palmisano, il problema alla gamba si ripresenta ancora. E ora i Mondiali estivi sono dav… - OA_Sport : Atletica, Antonella Palmisano: “Il mio calvario di un anno e mezzo. Riparto cauta, ma ai Mondiali voglio vincere” - -