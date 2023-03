Atletica | Alessia Trost | “Mi ero ritirata | ora penso a Parigi 2024 Tamberi separato dal padre? Non mi stupisco”

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023), che lo scorso 8 marzo ha spento 30 candeline, non gareggia da quasi due anni. Nel 2021 prese parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (fermandosi in qualifica) dopo il sesto posto agli Europei Indoor. La saltatrice in alto, che in carriera vanta un bronzo ai Mondiali Indoor nel 2018 e due ori ai Mondiali giovanili (under 18 nel 2009 e under 20 nel 2012), è stata ospite di Sprint2u, tramissione di Sport2u, la web tv di OA Sport. La friulana ha raccontato i suoi ultimi anni estremamente difficili: “A ottobre del 2019 ho deciso di spostarmi da Ancona, dove ero stata nei tre anni precedenti. Avevo deciso di trasferirmi a Sesto San Giovanni, ma nel febbraio 2020 c’è stata la pandemia e abbiamo provato a portare avanti la preparazione alle Olimpiadi, che sono poi state rimandate. Nel 2021 ho deciso di spostarmi a Como, dove viveva il mio ragazzo: ...