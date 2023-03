(Di venerdì 31 marzo 2023) Sia l’che ilcercheranno di ottenere due vittorie su due nella Liga quando continueranno le rispettive campagne con uno scontro al San Mames sabato 1 aprile pomeriggio. La squadra di casa ha vinto per 3-1 contro il Real Valladolid nell’ultima partita prima della pausa internazionale, mentre ilha battuto il Siviglia per 2-0 e si è portato al 13° posto in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha alimentato le sue speranze di top-six con una vittoria per 3-1 contro il Real ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Athletic Bilbao-Getafe, il pronostico de LaLiga: interessa l’1 ma occhio ad altre soluzioni #Liga - GiuliaLoglisci_ : ????INIGO MARTINEZ ??Provenienza: Athletic Bilbao ??Costo: Parametro zero ?Promesso sposo al Barcellona, ma non è ch… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Athletic Bilbao vs Getafe – probabili formazioni e ultime notizie - periodicodaily : Athletic Bilbao vs Getafe – probabili formazioni e ultime notizie - infobetting : Athletic Bilbao-Getafe (sabato 01 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Leones favoriti sugli Azul… -

... che sanno di non poter ricavare dalla vendita del centrale spagnolo la stessa cifra (circa 65 milioni investiti per acquistarlo dall'in quello che nel 2018 era l'acquisto più oneroso ...Per il difensore in scadenza con l'ci sarebbe soltanto un semplice interesse, un interesse che però non sfocerà in nulla di concreto dato che il 31enne è diretto al Barcellona. Inigo ...Il club della Navarra, subito dopo la trasferta nelle Baleari, ha un appuntamento cruciale in Coppa del Re: nella prossima settimana è in programma la semifinale di ritorno con l'al ...

Athletic Bilbao-Getafe, il pronostico de LaLiga: interessa l'1 ma ... Footballnews24.it

Uno dei match del palinsesto vedrà di fronte, all’ Estadio San Mamés, i padroni di casa dell’Athletic Bilbao e il Getafe, in uno scontro molto importante per le ambizioni di entrambe le squadre.Il centrale spagnolo lascerà l'Athletic Bilbao a fine stagione e l'Inter aspetta la sua mossa per colpire a zero, occhi puntati soprattutto sulla concorrente de La Liga ...