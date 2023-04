Atalanta, nella trasferta di Cremona tre punti da mettere in saccoccia (Di venerdì 31 marzo 2023) Il commento. nella gara di prima della sosta per la nazionale la squadra di Gasperini ha convinto in pieno per la ritrovata vitalità. Sabato 1 aprile alle 15 la sfida con la Cremonese. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il commento.gara di prima della sosta per la nazionale la squadra di Gasperini ha convinto in pieno per la ritrovata vitalità. Sabato 1 aprile alle 15 la sfida con la Cremonese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fumetto68 : @torinotorinista @kittkarsen l'atalanta delle ultime annate rappresenta quanto di meglio noi abbiamo mai fatto escl… - Filippomaggi97 : ?? Niente Cremonese-Atalanta per Teun Koopmeiners. L'olandese non è nella lista dei convocati per la gara di domani. - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Qual è stato il momento più duro nella sua carriera di calciatore?” “Il secondo infortunio all’Atalanta, che mi ha colp… - AleeeSeg : @VaneJuice Roma-Atalanta chi sarebbero poi? Mancini e Cristante che ancora giocano titolari nella Roma attuale??? - Loz2324 : @SCUtweet @maremmamaial Via quella tabella di tuttosport il Milan e la Roma hanno scambiato un quantitativo di dena… -