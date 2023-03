Assegno di cura ai disabili gravissimi | Ciarambino | La Regione raccoglie il mio appello

(Di venerdì 31 marzo 2023) “La decisione della Giunta regionale della Campania dire il mio, e per questo li ringrazio pubblicamente, e anticipare il 30% degli assegni diper il sostegno ai pazienti con gravità che hanno bisogno di cure domiciliari h24, rappresenta senza dubbio un primo passo verso quei cittadini campani che necessitano di assistenza continua, ma non risolve il problema definitivamente – afferma Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Con questa iniziativa laprova a mettere una toppa alle lacune e ai vergognosi ritardi del Governo nazionale. Il mioalla Giunta di intervenire rappresenta un primo passo che non deve distogliere però dalla realtà della problematica. I ritardi dello Stato verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPanthers : Assegno di cura: contributi ai caregiver per disabilità -

E' in programma invece giovedì 20 aprile, dalle ore 15 alle 27, l'incontro adella Croce Rossa ... anche per gli esercenti, al link t.ly/6ag9); l'maternità del Comune, per mamme che non ...E' in programma invece giovedì 20 aprile, dalle ore 15 alle 27, l'incontro adella Croce Rossa ... anche per gli esercenti, al link t.ly/6ag9); l'maternità del Comune, per mamme che non ...L'INPS interrompe l'erogazione dell'a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è ... Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti didi lunga degenza o ...

Assegno di cura: valutazione d'ufficio della non autosufficienza ... news.provincia.bz.it

“La decisione della Giunta regionale della Campania di raccogliere il mio appello, e per questo li ringrazio pubblicamente, e anticipare il 30% degli assegni di cura per il sostegno ai pazienti con ...In particolare, gli ERC Advanced Grant sono i finanziamenti più consistenti assegnati dallo European Research Council ... La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a ...