Asportato tumore di 2 kg a una bimba di 10 mesi che ne pesa 8

Una biopsia della lesione non avrebbe tuttavia consentito con certezza di confermare la natura benigna dele per questo motivo era necessario procedere con l'asportazione chirurgica, che ...Una operazione record. Un complesso intervento di oltre 6 ore su una bimba di 10 mesi a cui è statoun grosso amartoma mesenchimale dal fegato, un. La bimba sta bene e ha ripreso a crescere regolarmente. Quando è stata rimossa, la massa tumorale ammontava a quasi 2 chili, circa un ...Eccezionale intervento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è statoundi 2 kg dal fegato di una bimba di 10 mesi e 8 kg di peso. La complessa operazione, durata oltre 6 ore " si legge in una nota del nosocomio della Santa Sede " "ha portato alla ...

Asportato tumore di 2 kg da fegato di una bimba di 10 mesi - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Un tumore che era quasi un quarto del suo peso. Quando è stata rimossa, la massa tumorale ammontava infatti a 2 kg: è accaduto a una bimba di 10 mesi e circa 8 kg a cui è stata asportata la maggior ...All'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è stato asportato un tumore di 2 chili dal fegato di una bimba di 10 mesi e 8 chili di peso. Oggi la piccola, che ha compiuto un anno da poco, sta bene, ...