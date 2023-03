Asl Benevento, vittoria della Cisl Fp: prorogati i contratti in scadenza per i precari (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La proroga dei contratti in scadenza per i prossimi 3 mesi è un primo risultato molto importante sia dal punto di vista sanitario che sociale. Una nostra battaglia da sempre perché i precari hanno contribuito a garantire i livelli essenziali di assistenza. Contemporaneamente però occorre puntare alle necessità per la copertura del fabbisogno reale”. È il commento di Massimo Imparato, segretario Cisl Funzione Pubblica Irpinia Sannio alla delibera 13 del 30/03/23 con la quale l’Asl di Benevento ha prorogato i contratti dei dipendenti in scadenza. “Prendiamo atto – dichiara Sonia Petrucciani, segretario generale Aggiunto della Cisl Fp Irpinia-Sannio – che il Direttore Generale, il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “La proroga deiinper i prossimi 3 mesi è un primo risultato molto importante sia dal punto di vista sanitario che sociale. Una nostra battaglia da sempre perché ihanno contribuito a garantire i livelli essenziali di assistenza. Contemporaneamente però occorre puntare alle necessità per la copertura del fabbisogno reale”. È il commento di Massimo Imparato, segretarioFunzione Pubblica Irpinia Sannio alla delibera 13 del 30/03/23 con la quale l’Asl diha prorogato idei dipendenti in. “Prendiamo atto – dichiara Sonia Petrucciani, segretario generale AggiuntoFp Irpinia-Sannio – che il Direttore Generale, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Asl, i sindacati medici: 'Annullate sanzioni illegittime: si vigili' #Benevento - andreastoolbox : Asl Benevento: 3 nuovi mammografi con tecnologia 3D per ... #Benevento: #Asl #3 #mammografi #nuovi ??????? - ottopagine : Asl Benevento: 3 nuovi mammografi 3D per la lotta ai tumori #Benevento - TV7Benevento : ASL BN. Tre nuovi mammografi con tecnologia 3D per potenziare la lotta ai tumori - - cronachesannio : #Evidenza #AttualitàBenevento Asl, 3 nuovi mammografi per potenziare la lotta ai tumori -