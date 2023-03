Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 30 marzo 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 30 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 7 ha totalizzato 4656 spettatori (27,18% di share). Il film Un figlio di nome Erasmus su Canale5 ha conquistato in media 1580 spettatori (share 9,56%). Il film The Avengers su Italia1 ha realizzato 1083 spettatori (6,51%); su Rai2 il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto ha portato a casa 679 spettatori (3,90%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 912 spettatori (4,68%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 992 spettatori (7,02%) e su La7 la puntata del ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 31 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 7 ha totalizzato 4656 spettatori (27,18% di share). Il film Un figlio di nome Erasmus su Canale5 ha conquistato in media 1580 spettatori (share 9,56%). Il film The Avengers su Italia1 ha realizzato 1083 spettatori (6,51%); su Rai2 il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto ha portato a casa 679 spettatori (3,90%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 912 spettatori (4,68%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 992 spettatori (7,02%) e su La7 la puntata del ...

