Art Bonus 2023, finale al fotofinish: argento per il Festival Donizetti Opera (Di venerdì 31 marzo 2023) La sfida dei clic. Nella categoria «Spettacolo dal vivo» Bergamo ha ottenuto il secondo posto con 12.236 voti, solo 818 preferenze in meno del vincitore, l'International Salieri Circus Award di Legnago (Verona). Nella categoria «Beni e luoghi della Cultura» vince invece il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno.

