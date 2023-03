Arsenal, Arteta: «Vittoria campionato? Ora abbiamo dieci partite che sono come finali di coppa» (Di venerdì 31 marzo 2023) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del finale del campionato di Premier League. Ecco le sue dichiarazioni Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leeds. PAROLE – «Ho visto la giusta fame nel giorno del rientro dalle vacanze estive, gli acquisti fatti hanno portato impatto alla squadra, generando fiducia e leadership e portandola a un livello successivo. Poi è stato provare a costruire ogni giorno la convinzione di poter rimanere al top, ora abbiamo dieci partite che sono come finali di coppa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Mikel, allenatore dell’, ha parlato del finale deldi Premier League. Ecco le sue dichiarazioni Mikel, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leeds. PAROLE – «Ho visto la giusta fame nel giorno del rientro dalle vacanze estive, gli acquisti fatti hanno portato impatto alla squadra, generando fiducia e leadership e portandola a un livello successivo. Poi è stato provare a costruire ogni giorno la convinzione di poter rimanere al top, orachedi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Arteta vuole vincere la #PremierLeague - ClockEndItalia : ???????? ????????: ???????????? ?? ?????????????????????? Breve storia della comunicazione altamente evocativa di Mikel Arteta, fatta di par… - MadPaul_10 : L'Arsenal attualmente è al 1° posto a +8 dal City (che ha una partita in meno) con 10 partite rimaste. Riuscirà a v… - MadPaul_10 : Questo perché l'Arsenal cerca sempre di controllare la partita e infatti è al secondo posto, dopo il City, per poss… - Antoniomag_ : ????Mikel #Arteta allenatore del mese in #PremierLeague, per la 4° volta in questa stagione. L'#Arsenal a marzo: •4 v… -