Arriva Il Sostituto di Serena Bortone: Ecco Chi é! (Di venerdì 31 marzo 2023) Cambiamenti in vista in casa Rai a partire dalla prossima stagione Tv. Serena Bortone e il suo Oggi é un altro giorno potrebbero essere cancellati dal palinsesto. Ma chi prenderà il posto della conduttrice? Il nome del Sostituto é davvero una sorpresa. Ecco di chi si tratta! Oggi é un altro giorno va in pensione: chi ci sarà al posto della Bortone? Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno, hanno le ore contate. Da giorni non si parla d'altro che di un cambiamento nel pomeriggio di Rai Uno, a partire dalla prossima stagione tv. A quanto pare, in queste ore, i vertici di Viale Mazzini stanno decidendo il futuro di molti programmi, tra cui appunto, quello della Bortone. A non correre rischi al momento, sembrerebbero essere La Vita in diretta e la ...

