Arriva il “festival Studentesco cinema del sociale” che tratta di bullismo | cyberbullismo e tanto altro

AGNESE NANO – LA TESTIMONIAL DELLA PRIMA EDIZIONE DEL "FESTIVAL STUDENTESCO CINEMA DEL SOCIALE" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE PREMIO FAUSTO ROSSANO L'iniziativa, realizzata nell'ambito del Piano Nazionale "Cinema e Immagini per la Scuola" promosso da Mic e Mim e che introduce il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, garantisce la diffusione di progetti a sfondo sociale È in corso la I edizione del "Festival Studentesco Cinema del Sociale", organizzato dall'associazione Premio Fausto Rossano, che coinvolge diverse scuole del territorio campano e non solo. Il progetto, che ha come testimonial l'attrice Agnese Nano, mira a fornire, alle studentesse e agli ...

