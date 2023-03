(Di venerdì 31 marzo 2023) Laha condannato l’deldel WSJ Evan Gershkovich avvenuto in Russia. “Èche il governo russo prenda distatunitensi”, ha affermato lal’deldel WSJ Dopo la notizia dell’deldel Wall Street Journal Evan Gershkovich, la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : ??#Usa: la #CasaBianca invita tutti i cittadini americani a lasciare subito la #Russia. La nota della @WhiteHouse do… - putino : Il Dipartimento di Stato americano ha esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente la Russia in seguito al… - ilfoglio_it : il giornalista americano arrestato in Russia è accusato di spionaggio ed è ostaggio di Mosca, che vuole un nuovo sc… - downtobakermag : Storie di repressione quotidiana nella Russia di Putin - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Arresto giornalista WSJ: Casa Bianca, inaccettabile prendere di mira cittadini USA -

Condanniamo inoltre i continui attacchi e la repressione dei giornalisti da parte del governo russo", le parole della portavoce della Casa Bianca sull'delstatunitense in Russia. /...Una manovra di pressione Nella stessa giornata è stato arrestato anche ildel Wall ... Washington ha immediatamente condannato l', che il segretario di stato Antony Blinken ha ...Ildel Wall Street Journal Evan Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato in Russia con l'... il tribunale Lefortovo di Mosca in un'udienza a porte chiuse ha confermato l'per ...

Evan Gershkovich, arrestato in Russia il giornalista del Wall Street Journal Corriere della Sera

La Casa Bianca ha condannato l’arresto del giornalista del WSJ Evan Gershkovich avvenuto in Russia. “È inaccettabile che il governo russo prenda di mira i cittadini statunitensi”, ha affermato la Casa ...Il 30 marzo è arrivata la notizia di due arresti: quello di un russo la cui storia è di una crudeltà aberrante e quello di un giornalista statunitense trasformato in ostaggio nello scontro indiretto ...