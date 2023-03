Argentina calcio, Gonzalo Montiel accusato di violenza sessuale aggravata (Di venerdì 31 marzo 2023) Argentina calcio, l'eroe del Mondiale 2022 per l'Albiceleste, Gonzalo Montiel è stato accusato di violenza sessuale aggravata da una donna. TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023), l'eroe del Mondiale 2022 per l'Albiceleste,è statodida una donna. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioverticale : Così, uno di fianco all’altro. I 3 più grandi delle loro epoche, senza per forza dover discutere su chi sia stato i… - sportmediaset : Scoppia il caso Montiel: denunciato per violenza sessuale aggravata #Montiel #Argentina - repubblica : Argentina, Montiel accusato di violenza sessuale dalla ex. È l'uomo del rigore decisivo nella finale del Mondiale - SportRepubblica : Argentina, Montiel accusato di violenza sessuale dalla ex. È l'uomo del rigore decisivo nella finale del Mondiale - SportRepubblica : Argentina, Montiel accusato di violenza sessuale dalla ex. È l'uomo del rigore decisivo nella finale del Mondiale -