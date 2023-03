(Di venerdì 31 marzo 2023)– Un nuovo importante passo è stato compiuto ada sostegno della tutela ambientale. E’ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il reclutamento di “” GAV, che coordinate e a supporto del Servizio Ambiente e Polizia Locale deldi, saranno impegnate per attività dillo del territorio e contrasto all’abbandono dei rifiuti. Si tratta di nuove forze a servizio della città, per effettuare unllo capillare del territorio al fine di contrastare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti e il littering (crescente malcostume che vede i piccoli rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori) che saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ardea, contro zozzoni e discariche abusive il Comune arruola Guardie Ambientali Volontarie - angelo_perfetti : Ardea, contro zozzoni e discariche abusive il Comune arruola Guardie Ambientali Volontarie - CorriereCitta : Inceneritore di Roma, striscioni contro l’installazione della struttura ad Albano, Ardea e Pomezia -

Occasioni per ricucire per il Palocco, corsaroil Morandi in trasferta, e lo Zena Montecelio,... ARCADIA - ZENA MONTECELIO 0 - 1 BORGO PALIDORO - PESCATORI OSTIA 2 - 1 PONTINIA - VIRTUS1 - ...Tragico incidente questa mattina adin via Pontina Vecchia. Alessio Bottiglieri, 25 anni di Rocca di Papa, è stato ucciso in ...Un altro problema potrebbe essere anche l'elettrocuzione, l'impattolinee elettriche ed ... sul progetto di reintroduzione dei grifoni nelle Madonie, Annalisa Brucoli dell'associazione, ...

Liti nel centrodestra, volano gli stracci in consiglio comunale ad Ardea Il Caffè.tv

“In pratica si è trattato di un ‘tutti contro tutti’ che ben rappresenta questo primo ... Alla faccia di quel ‘bene di Ardea’ tanto sbandierato ma che oggi rappresenta solo un espediente retorico, ...TUTTI CONTRO TUTTI Il colpo di scena della seduta sono stati ... Alla faccia di quel “bene di Ardea” tanto sbandierato ma che oggi rappresenta solo un espediente retorico, usato per coprire vecchi e ...