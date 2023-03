Aprile 2023: neanche l’Inter del Triplete e la Juve di Cardiff hanno giocato così tanto (Di venerdì 31 marzo 2023) Ora, per attualizzare tutto questo, interviene il mese che va ad aprirsi domani: Inter, Juventus e Fiorentina avranno un calendario fitto, con una gara esattamente ogni 3,33 giorni Ieri La Gazzetta dello Sport lo ha urlato – per così dire – in prima pagina: «Si gioca troppo». Un allarme ricorrente, a più riprese si fanno i conti e si constata che i calendari sono troppo fitti e si finisce per usurare giocatori e pure il gioco: quando c’è il rischio d’infortunarsi e c’è una partita dietro l’altra senza neanche lo spazio di un vero allenamento, diventa assai problematico riuscire a esprimere il massimo. L’analisi è chiara, guarda a un futuro non lontano con un calcolo che somiglia a quelli che si fanno a proposito dell’ambiente, dove tutti sanno che stiamo andando verso il baratro e ne parliamo facendo passi in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ora, per attualizzare tutto questo, interviene il mese che va ad aprirsi domani: Inter,ntus e Fiorentina avranno un calendario fitto, con una gara esattamente ogni 3,33 giorni Ieri La Gazzetta dello Sport lo ha urlato – perdire – in prima pagina: «Si gioca troppo». Un allarme ricorrente, a più riprese si fanno i conti e si constata che i calendari sono troppo fitti e si finisce per usurareri e pure il gioco: quando c’è il rischio d’infortunarsi e c’è una partita dietro l’altra senzalo spazio di un vero allenamento, diventa assai problematico riuscire a esprimere il massimo. L’analisi è chiara, guarda a un futuro non lontano con un calcolo che somiglia a quelli che si fanno a proposito dell’ambiente, dove tutti sanno che stiamo andando verso il baratro e ne parliamo facendo passi in ...

