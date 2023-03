Appalti, Matteo Salvini: "La mia legge farà ripartire l'Italia" (Di venerdì 31 marzo 2023) Il nuovo codice degli Appalti griffato Matteo Salvini non è ancora stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, ma si è già appuntato al petto una prima medaglia al merito: ha fatto arrabbiare sinistra, grillini, alcuni sindacati e l'Autorità anticorruzione. Cioè tutti quelli che con i loro bizantinismi hanno bloccato lo sviluppo del Paese. Così il Salvini che si concede a Libero via Zoom ha sì il volto tirato di uno che ha appena finito di correre i cento a ostacoli; ma anche l'espressione soddisfatta di chi sa di aver fatto un gran colpo, varando una normativa tutta nuova in meno di cinque mesi; di quello che ha fatto lavorare il Consiglio di Stato («che ringrazio») in pieno agosto e che l'altro ieri ha “messo a terra” un Codice che in 229 articoli ribalta tutti i paradigmi sugli Appalti. Il vice ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il nuovo codice degligriffatonon è ancora stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, ma si è già appuntato al petto una prima medaglia al merito: ha fatto arrabbiare sinistra, grillini, alcuni sindacati e l'Autorità anticorruzione. Cioè tutti quelli che con i loro bizantinismi hanno bloccato lo sviluppo del Paese. Così ilche si concede a Libero via Zoom ha sì il volto tirato di uno che ha appena finito di correre i cento a ostacoli; ma anche l'espressione soddisfatta di chi sa di aver fatto un gran colpo, varando una normativa tutta nuova in meno di cinque mesi; di quello che ha fatto lavorare il Consiglio di Stato («che ringrazio») in pieno agosto e che l'altro ieri ha “messo a terra” un Codice che in 229 articoli ribalta tutti i paradigmi sugli. Il vice ...

