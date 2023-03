Appalti, il “codice Salvini” l’ha scritto il Consiglio di Stato (e gli affidamenti senza gara ci sono già). Il governo ha fatto altri danni. Ecco quali (Di venerdì 31 marzo 2023) Quello che la Lega ha rapidamente ribattezzato “codice Salvini” è in realtà il codice Appalti scritto dal Consiglio di Stato sulla base della delega votata prima della caduta del governo Draghi. Con alcune modifiche – peggiorative secondo l’Anticorruzione – volute dal nuovo titolare del ministero delle Infrastrutture su richiesta dei Comuni e della maggioranza di centrodestra. La precisazione è d’obbligo di fronte alle critiche delle opposizioni, che sembrano sbagliare bersaglio e dimenticare come le deroghe alle gare che ora nonostante le critiche dell’Anac diventano regola (per decisione del massimo organo della giustizia amministrativa e non di Salvini) siano in vigore fin dal 2020 per spingere la ripresa post Covid e siano state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Quello che la Lega ha rapidamente ribattezzato “” è in realtà ildaldisulla base della delega votata prima della caduta delDraghi. Con alcune modifiche – peggiorative secondo l’Anticorruzione – volute dal nuovo titolare del ministero delle Infrastrutture su richiesta dei Comuni e della maggioranza di centrodestra. La precisazione è d’obbligo di fronte alle critiche delle opposizioni, che sembrano sbagliare bersaglio e dimenticare come le deroghe alle gare che ora nonostante le critiche dell’Anac diventano regola (per decisione del massimo organo della giustizia amministrativa e non di) siano in vigore fin dal 2020 per spingere la ripresa post Covid e siano state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : I pareri si possono condividere o meno ma chiedere, come sta facendo la Lega, la rimozione del Presidente dell’Auto… - CottarelliCPI : Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appal… - GiorgiaMeloni : ? Riforma fiscale ? Aumento occupazione ? Codice appalti ? Patto per la terza età ? Investimenti su sanità e potenz… - lulic71xsempre : RT @LegaSalvini: ++ SALVINI GARANTISCE SUL CODICE APPALTI: 'TEMPI ACCORCIATI GRAZIE ALLA FIDUCIA A SINDACI E IMPRESE' ++ - francescocolucc : RT @GiorgiaMeloni: ? Riforma fiscale ? Aumento occupazione ? Codice appalti ? Patto per la terza età ? Investimenti su sanità e potenziamen… -