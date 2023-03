Appalti | Conte | ' ci preoccupa | al lavoro in Parlamento per superare criticità'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ciil fatto che il 98% delle opere andrebbero in affidamento diretto quindi con scarsa trasparenza e anche i suba cascata. Ci sono dellee noi confidiamo di metterci subito all'opera inper poterle. Poi ci sono anche delle cose positive". Così Giuseppein Friuli per la campagna elettorale per le regionali.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dony_467 : RT @AlessandroPipi4: Riconsegnare la chiavi del paese ai delinquenti era il compito di coloro che hanno reso la vita impossibile al Conte 2… - LuciaLaVita1 : RT @asormax: Sulla 7 al posto di parlare del rischio che corriamo sul Pnrr, sulla bruttura del codice degli appalti, sulla guerra, sul pro… - GianmarioAngius : RT @asormax: Sulla 7 al posto di parlare del rischio che corriamo sul Pnrr, sulla bruttura del codice degli appalti, sulla guerra, sul pro… - BCarazzolo : RT @AlessandroPipi4: Riconsegnare la chiavi del paese ai delinquenti era il compito di coloro che hanno reso la vita impossibile al Conte 2… - Lorellastelle : RT @asormax: Sulla 7 al posto di parlare del rischio che corriamo sul Pnrr, sulla bruttura del codice degli appalti, sulla guerra, sul pro… -

Giuseppe, in un'intervista al Messaggero Veneto, ribadisce la volontà di trovare una piattaforma comune ... La polemica sul nuovo codice degli. "Noi al Governo abbiamo promosso le ......dell'esecutivo viene abrogato l'articolo 103 della Costituzione Il nuovo codice degli... Lo ha stabilito il decreto- 2 durante la stagione della pandemia, per accelerare le procedure di ...... Giuseppe Busia , che ha chiesto al governo di correggere il nuovo Codice deglimostrando ... Per ora l'Europa non è pervenuta - dice Salvini, ex ministro dell'Interno nel primo governo- I ...

Appalti: Conte, 'ci preoccupa, al lavoro in Parlamento per superare ... La Nuova Sardegna

Ci sono delle criticità e noi confidiamo di metterci subito all’opera in Parlamento per poterle superare. Poi ci sono anche delle cose positive”. Così Giuseppe Conte in Friuli per la campagna ...Il primo l’ha firmato Conte nel 2020, il secondo – che prevede anche una ... I prezzi sono andati fuori controllo rendendo spesso impossibile aggiudicare appalti con basi d’asta ormai superate. Nel ...