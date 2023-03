Appalti | Busia | ' Mie critiche nell' interesse generale Il codice sacrifica la trasparenza per la velocità'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appal… - fattoquotidiano : Appalti, Busia a La7: “Non mi voglio dimettere, le considerazioni dell’Anac nell’interesse generale. Sono pronto a… - fattoquotidiano : #Salvini non voleva vedersi rovinare la festa. L’approvazione del Codice degli appalti era il suo primo vero risult… - FrencyCecca : RT @fabcet: Guai se dici ad un partito che si è fottuto 49 mln€ che fanno un codice per favorire i ladri, loro fratelli. Appalti, la Lega… - MassimoOrazi2 : RT @LaNotiziaTweet: La Lega vuole la testa di Busia. Il presidente dell'Anac ha osato criticare Salvini. Incredibile richiesta di dimission… -

Anac Il suo partito ieri si è scagliato contro il presidente dell'Anac, Giuseppe, che ha chiesto al governo di correggere il nuovo Codice deglimostrando perplessità sulla "......perché resiste a questo e questo è la democrazia fatta di poteri e istituzioni libere nell'interesse generaleIl - "La mia prima preoccupazione è far si che l'Italia abbia un buon codice degli,...Lo dice il presidente dell'Anac, Giuseppe, oggi sul Corriere della Sera, in merito al nuovo Codice degliapprovato in Consiglio dei Ministri. 'Ho detto e lo ripeto che, se non ci sono ...

Appalti, Busia (ANAC): "E' una riforma che va fatta bene. Codice Salvini sacrifica la trasparenza rispetto alla velocità" La7

"La mia prima preoccupazione è far si che l'Italia abbia un buon codice degli appalti, da cui dipende lo sviluppo. La riforma può creare ricchezza e sviluppo. Il codice ha tanti aspetti buoni, a ...Così il presidente dell'Anac Giuseppe Busia, nella nota del 15 marzo scorso (n ... siciliano che si è avvalso di Asmel in qualità di centrale di committenza per appaltare i lavori di recupero del ...