Appalti, Busia a La7: “Non mi voglio dimettere, le considerazioni dell’Anac nell’interesse generale. Sono pronto a incontrare Salvini” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Non mi voglio dimettere” e “posso e Sono disponibile a incontrare e collaborare con Salvini”. Così il presidente dell’Anac Giuseppe Busia ospite a Otto e mezzo su La7. Sottolineando che “la prima preoccupazione è fare una buona riforma e che l’Italia abbia un buon codice degli Appalti”, Busia ha sottolineato che, comunque, il codice Salvini “ha tanti buoni aspetti”, come quello sulla digitalizzazione e che “il problema” è che “sacrifica la trasparenza rispetto alla velocità”. “Il mio ruolo mi impone, laddove io ravvisi che ci Sono elementi di mia competenza, di segnalarli. E questo lo faccio in maniera collaborativa con il governo, non per attaccarlo, ma perché voglio che ci sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Non mi” e “posso edisponibile ae collaborare con”. Così il presidenteGiuseppeospite a Otto e mezzo su La7. Sottolineando che “la prima preoccupazione è fare una buona riforma e che l’Italia abbia un buon codice degli”,ha sottolineato che, comunque, il codice“ha tanti buoni aspetti”, come quello sulla digitalizzazione e che “il problema” è che “sacrifica la trasparenza rispetto alla velocità”. “Il mio ruolo mi impone, laddove io ravvisi che cielementi di mia competenza, di segnalarli. E questo lo faccio in maniera collaborativa con il governo, non per attaccarlo, ma perchéche ci sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appal… - fattoquotidiano : #Salvini non voleva vedersi rovinare la festa. L’approvazione del Codice degli appalti era il suo primo vero risult… - LaStampa : Busia, l’avvocato che vigilia sugli appalti finito nel mirino per l’allarme sul nuovo Codice - Nathan_Ortega92 : RT @EugenioCardi: Il Pres. #Busia ha tot ragione, inutile star lì a far le verginelle facendo finta di non sapere - come fa #Salvini - che… - ELISA97646 : RT @CottarelliCPI: Il Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione Busia ha espresso dubbi sulle modifiche al codice degli appalti. I… -