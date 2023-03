App da incubo | uomini adescati in chat e poi rapinati | 4 giovani in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma – Una quarta persona è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo nell’ambito della indagine relativa aglicontattati attraverso un’applicazione social di incontri che venivano poidei loro effetti personali ed in alcuni casi li costringevano a prelevare denaro dagli sportelli bancomat o a reperire oggetti di valore da consegnare. Si tratta di un altro uomo, di origini romene, di 22 anni, residente a Perugia, che va ad aggiungersi ai 3 già fermati lo scorso 16 marzo dopo un’immediata ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri sul quale, nel prosieguo delle investigazioni, sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla sua complicità nell’esecuzione materiale degli episodi delittuosi per cui si procede. Il quarto indagato come gli altri 3 si trovano ...