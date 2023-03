Antonella Fiordelisi festeggia cinque mesi insieme ad Edoardo: la dolce dedica (Di venerdì 31 marzo 2023) Antonella Fiordelisi festeggia cinque mesi insieme ad Edoardo Donnamaria: la dolce dedica social Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore bocciata sotto ai riflettori nella Casa di Cinecittà ha fatto molto discutere, spesso sono stati al centro di numerose polemiche. Nonostante gli alti e bassi affronti durante la loro permanenza in Casa, i Donnalisi sembrano aver trovato il giusto equilibrio. La nota influencer ed Edoardo infatti sono sempre più affiatata e complici. Da quando entrambi sono usciti dal ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023)adDonnamaria: lasocialedDonnamaria stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore bocciata sotto ai riflettori nella Casa di Cinecittà ha fatto molto discutere, spesso sono stati al centro di numerose polemiche. Nonostante gli alti e bassi affronti durante la loro permanenza in Casa, i Donnalisi sembrano aver trovato il giusto equilibrio. La nota influencer edinfatti sono sempre più affiatata e complici. Da quando entrambi sono usciti dal ...

