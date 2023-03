Antisemitismo e razzismo negli stadi | stretta del Viminale | più telecamere puntate sugli spalti

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nuove misure in arrivo per contrastare ile l’ambienti calcistici. Nel corso di una riunione alsono stati approvati maggiori impianti di videosorveglianzae un rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio. L’incontro è stato presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi come rappresenttanti del governo. Presenti anche i rappresentanti della Comunità ebraica con l’obiettivo di collaborare ed elaborare «ogni utile iniziativa per fornire risposte ancor più tempestive ed efficaci agli atti didurante gli incontri di calcio». La decisione arriva a poche settimane dai cori antisemiti che una parte dei tifosi ha ...

Più impianti di videosorveglianza negli stadi ed il rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio per contrastare ile l'durante gli incontri di calcio. È quanto deciso nel corso di una riunione al Viminale, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal ministro per lo Sport e i ......sua la decisione di non far pubblicare sull'Osservatore romano alcune dichiarazioni di papa Ratti sultedesco, in particolare il passaggio nel quale il Pontefice criticava l', ...Ricca: 'Progetti contro il' Questa mattina, a margine di un incontro alla Fondazione Museo della Shoah di Roma sulle politiche di contrasto dell'messe in campo dalla Regione ...

Misure contro l'antisemitismo e il razzismo negli stadi Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Più impianti di videosorveglianza negli stadi ed il rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio per contrastare il razzismo e l'antisemitismo durante gli incontri di ...Sui social network si stanno rafforzando nuclei antisemiti. Spesso vengono usati ecsamotage, come accostare un topo a una stella di David, per ...