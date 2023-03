Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 31 marzo 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di venerdì 31 marzo 2023), 31è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 31, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata diin primo piano le avventure di Luca Daffrè, il nuovo tronista. Il ragazzo ha già deciso di eliminare Ilaria e ha portato in esterna Alessandra. Spazio poi ancora per Armando Incarnato, che ha deciso di eliminare Sara, la ...