Anne Hathaway e il suo Rinascimento sul red carpet (Di venerdì 31 marzo 2023) Dove sarebbe oggi Anne Hathaway senza la sua stylist del cuore? L'attrice de Il diavolo veste Prada ha affrontato il suo Rinascimento glamour, merito di Erin Walsh che l'accompagna fedelmente da anni. Anne Hathaway deve molto alla sua stylist di fiducia, Erin Walsh, che l'ha aiutata a brillare ancora una volta sul red carpet. L'attrice, nota sin dai tempi di Pretty Princess e Il diavolo veste Prada, non ha mai rinunciato al tocco glam, ma negli ultimi anni ha affrontato quello che i magazine americani amano chiamare il Rinascimento glam di Anne Hathaway. Anne Hathaway. Crediti: Ansa – VelvetMagTutto merito di Erin Walsh, una delle stiliste più potenti di Hollywood, almeno secondo l'ultima classifica ...

