Annalisa | Mon Amour è il nuovo singolo ed esiste già la coreografia di Joey Di Stefano

(Di venerdì 31 marzo 2023) A distanza di sette mesi dall’uscita di Bellissima,è tornata con ilMon. Anche questo – come Bellissima – è stato prodotto da Davide Simonetta e co-scritto da lui insieme alla cantante e Paolo Antonacci, della serie: squadra che vince non si cambia. Bellissima in questi mesi ha infatti venduto oltre 200 mila copie e conquistato il doppio disco di platino: numeri che da solistaha fatto solo con ilDieci, prodotto anche questo da Davide Simonetta. Alla luce dei fatti Monha tutte le carte in regola per eguagliare il successo del suo predecessore e la dimostrazione è che ancor prima che uscisseDici ha fatto unagià diventata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Joey Di Stefano ci riprova e lancia la coreografia di “Mon Amour” di Annalisa. - SkyTG24 : Annalisa sospende il tempo e pensa alla rinascita cantando Mon Amour - WARNERMUSICIT : 'Mon Amour' il nuovo singolo di @NaliOfficial fuori ovunque venerdì 31 Marzo! ?????? #Annalisa #MonAmour - _matth25_ : RT @vincycernic2: La signorina Annalisa si è detta: ora tocca a me essere una popstar e Mon Amour sarà ricordata come la canzone che ha sig… - Michela37566859 : RT @Vale41229116: Annalisa ha servito alla grande pure stavolta, che hit Mon Amour ???? #Annalisa #MonAmour -

I SINGOLI "Amour" è il secondo capitolo del racconto diiniziato con la hit "Bellissima" (Doppio Platino). In uscita stanotte il brano è scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e ...ha stravolto il proprio look e lo ha fatto per un motivo molto chiaro: il nuovo singolo 'Amour'. Per lanciare l'ultimo lavoro, la cantante ha optato per un taglio ai capelli e un cambio ...: il nuovo singolo si intitolaAmourAmour è il nuovo singolo diScarrone scritto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci mentre alla produzione c'è Zef . La cantautrice ...

“Mon Amour”, testo e significato della nuova canzone di Annalisa dopo “Bellissima” Radio Deejay

È uscita questa notte “Mon Amour” la nuova canzone di Annalisa. Dopo l’incredibile successo estivo con “Bellissima” (2 dischi di platino), la cantante ligure torna sulla scena della musica italiana ...È diventata virale in con il singolo Bellissima, subito in alta rotazione su Radio DEEJAY e poi spopolato su TikTok, ora Annalisa è pronta a far ballare ancora con Mon Amour, continuando a esorcizzare ...