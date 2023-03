Annalisa | chi è la cantante | età | carriera | canzoni | nuovo singolo | fidanzato | laurea | Amici | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Pio e Amedeo “Felicissima Sera” in onda su Canale 5, tra gli ospiti speciali di oggi ci sarà anche la. Parlerà di sé a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita e la. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita privata! Chi èScarrone: età,Scarrone, questo il suo nome completo, è nata il 5 agosto del 1985 ed è una nota cantautrice di 37 anni. È cresciuta a Carcare, ha unain Fisica, ma non ha mai smesso di inseguire il suo sogno. Dopo varie esperienze con due gruppi musicali,nel 2011 ha partecipato alla decima edizione del ...