Annalisa alza la posta e va a caccia del bis con “Mon amour”

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 31 marzo 2023) Life&People.it Un pezzo di fondamentale importanza per la carriera di; è uscito oggi, “Mon“, il nuovo singolo della cantante ligure arrivato dopo il successo clamoroso di “Bellissima”, la super hit che vanta al momento oltre trentun milioni di stream solo su Spotify e la certificazione di doppio disco di platino. Un messaggio chiarissimo quello lanciato dall’artista che, sfruttando l’onda, vuole continuare a far ballare l’Italia proseguendo con il mood del tormentone precedente, presentandosi inoltre con un look nuovo di zecca destinato a diventare tendenza. Squadra che vince non si cambia Esattamente come successo in “Bellissima”,si è avvalsa della collaborazione dell’hitmaker Paolo Antonacci e del producer Davide Simonetta, a questo giro affiancato dal collega Zef. Anche lo stile testuale si avvicina ...