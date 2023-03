Animali Notturni: come finisce il film? (Di venerdì 31 marzo 2023) Animali Notturni di Tom Ford finisce con Susan che ha terminato la lettura del manoscritto di Nocturnal Animals. Scossa dal suo orribile contenuto, ma commossa dall’abile scrittura, Susan chiama Edward e lo invita a cenare con lei. Forse pronto a perdonarla finalmente per l’infedeltà che ha distrutto il loro matrimonio, Edward accetta. Indossando un decadente abito verde in un ristorante di lusso, Susan lo aspetta speranzosa. Ma mentre i cocktail si moltiplicano e i commensali vanno e vengono, Edward non si vede da nessuna parte. In definitiva, ci sono due spiegazioni plausibili per l’assenza di Edward quella notte. La prima teoria, che è la meno probabile, è che sia morto. Forse è rimasto ucciso in un tragico incidente mentre andava a cena, proprio come il personaggio del suo libro. O forse si è spinto fino al punto ... Leggi su cultweb (Di venerdì 31 marzo 2023)di Tom Fordcon Susan che ha terminato la lettura del manoscritto di Nocturnal Animals. Scossa dal suo orribile contenuto, ma commossa dall’abile scrittura, Susan chiama Edward e lo invita a cenare con lei. Forse pronto a perdonarla finalmente per l’infedeltà che ha distrutto il loro matrimonio, Edward accetta. Indossando un decadente abito verde in un ristorante di lusso, Susan lo aspetta speranzosa. Ma mentre i cocktail si moltiplicano e i commensali vanno e vengono, Edward non si vede da nessuna parte. In definitiva, ci sono due spiegazioni plausibili per l’assenza di Edward quella notte. La prima teoria, che è la meno probabile, è che sia morto. Forse è rimasto ucciso in un tragico incidente mentre andava a cena, proprioil personaggio del suo libro. O forse si è spinto fino al punto ...

