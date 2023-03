Andria: lunedì alle 5,15 arriverà il primo treno passeggeri, quasi sette anni dopo il disastro Da Ruvo di Puglia (Di venerdì 31 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria: lunedì 3 aprile 2023 alle ore 05,15 arriverà nella nuova stazione di Andria Sud, proveniente da Ruvo, il primo treno dopo oltre sei anni di interruzione della linea, riconnettendo la città alla rete ferroviaria. La riapertura della tratta Corato-Andria Sud, completati i lavori di raddoppio che hanno previsto, tra l’altro, la eliminazione di ben nove passaggi a livello mediante la realizzazione di sottopassi, sovrappassi e strade complanari, è stata possibile una volta conclusa positivamente la fase autorizzativa a seguito del rilascio delle AMIS (Autorizzazioni di Messa in Servizio) da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 31 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:3 aprile 2023ore 05,15nella nuova stazione diSud, proveniente da, iloltre seidi interruzione della linea, riconnettendo la città alla rete ferroviaria. La riapertura della tratta Corato-Sud, completati i lavori di raddoppio che hanno previsto, tra l’altro, la eliminazione di ben nove passaggi a livello mediante la realizzazione di sottopassi, sovrappassi e strade complanari, è stata possibile una volta conclusa positivamente la fase autorizzativa a seguito del rilascio delle AMIS (Autorizzazioni di Messa in Servizio) da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle ...

Dal 3 aprile cambiano gli orari ed i tragitti dei bus urbani e quelli dei treni Ferrotramviaria da e per Bari Una vera e propria (attesa) rivoluzione nella viabilità pubblica urbana, quella in programma per lunedì 3 aprile ad Andria, quando riaprirà la tratta ferroviaria della Bari nord con la ripresa del transito dei treni da e per Bari, dalla nuova stazione di Andria Sud.