Andie Macdowell ed Helen Mirren bellissime | la rivincita dei capelli bianchi

Hanno sdoganato i capelli bianchi in un mondo, quello di Hollywood, che ha sempre preteso la perfezione solo e soltanto dalle donne: Andie MacDowell ed Helen Mirren ormai da qualche anno ci ricordano che invecchiare è permesso (non solo agli uomini), e che il fascino prescinde da qualche ruga e qualche filo argento tra i capelli. Nel 2021 l'attrice 64enne si presentò sul red carpet del Festival di Cannes con i capelli grigi, anziché sfoggiando...

Andie MacDowell: "Voglio essere vecchia, basta rincorrere la giovinezza" - Luce Luce

Oscar 2023: è il terzo red carpet che Andie MacDowell calca con i capelli grigi e la nonchalance di chi ha ormai abbracciato un'idea con convinzion. La stessa edizione ha consacrato vincitrice come ...Questa è la filosofia di Andie MacDowell, paladina della chioma grigia, che di recente ha sottolineato la fatica di dover sembrare giovani a tutti i costi. L'elenco delle pasionarie dei capelli al ...