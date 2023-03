Anche le piante gridano. Gli scienziati: "Se soffrono emettono ultrasuoni e alcuni animali possono sentirli" (Di venerdì 31 marzo 2023) Esperimento dell'università di Tel Aviv pubblicato sulla rivista Cell. I microfoni hanno raccolto i lamenti emessi dalle piante tenute senz'acqua o recise. La loro frequenza è troppo alta per l'orecchio umano. "Ma può essere percepita da roditori, insetti impollinatori o altri... Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Esperimento dell'università di Tel Aviv pubblicato sulla rivista Cell. I microfoni hanno raccolto i lamenti emessi dalletenute senz'acqua o recise. La loro frequenza è troppo alta per l'orecchio umano. "Ma può essere percepita da roditori, insetti impollinatori o altri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariobianchi18 : Il #31marzo 1945 moriva #HansFischer. Biochimico tedesco. Nobel nel '30 per la ricerca sulla costituzione e la sint… - FabiolaDiBlasi : RT @enzobianchi7: Oggi 21 marzo inizia la primavera e il mandorlo è di nuovo fiorito: questo è il miracolo, questo ricominciare della vita… - ohfuckk_ : RT @questo_nomee: @aedan83 Le alghe producono più ossigeno degli alberi. Le piante impiegano di più a crescere e hanno più costi di gestion… - conte_ssa23 : @diversadate Anche a me colorate e curare le piante ?? - MmTai7 : @Pugliessino il tempo fa quel che gli pare, adesso sembra che stia ritornando l’inverno (mi dispiace molto per le p… -