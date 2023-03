Anche le maglie da calcio stanno diventando sostenibili (Di venerdì 31 marzo 2023) Quale vero tifoso non ha delle maglie da calcio? C'è chi le colleziona, chi le usa solo per andare allo stadio o a giocare a calcetto, ma c'è Anche chi le indossa come un normale capo d’abbigliamento. Ormai si possono acquistare un po’ ovunque, negli store ufficiali dei club, nei negozi di sport, online. Da qualche anno addirittura certi club hanno deciso di coinvolgere i tifosi nella realizzazione delle maglie lanciando dei veri e propri contest, tipo quello della Juventus. Ma di cosa sono fatte le maglie da calcio? Le prime erano di lana, poi sono arrivati il cotone e le fibre sintetiche, e ora che siamo sempre più attenti alla sostenibilità ecologica diversi club hanno deciso di realizzare le proprie divise da gioco nel modo più ecologico possibile. Vediamo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Quale vero tifoso non ha delleda? C'è chi le colleziona, chi le usa solo per andare allo stadio o a giocare a calcetto, ma c'èchi le indossa come un normale capo d’abbigliamento. Ormai si possono acquistare un po’ ovunque, negli store ufficiali dei club, nei negozi di sport, online. Da qualche anno addirittura certi club hanno deciso di coinvolgere i tifosi nella realizzazione dellelanciando dei veri e propri contest, tipo quello della Juventus. Ma di cosa sono fatte leda? Le prime erano di lana, poi sono arrivati il cotone e le fibre sintetiche, e ora che siamo sempre più attenti allatà ecologica diversi club hanno deciso di realizzare le proprie divise da gioco nel modo più ecologico possibile. Vediamo ...

