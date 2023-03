Amici Luca Jurman attacca Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini non sono in grado di insegnare (Di venerdì 31 marzo 2023) Luca Jurman è un’ ex professore di Amici e attacca il programma e in modo particolare Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Luca Jurman, che a sua volta è stato un insegnante di Amici nelle prime edizioni, negli ultimi anni ha spesso criticato la trasmissione e alcune dinamiche, ora il suo dito è puntato contro due Leggi su people24.myblog (Di venerdì 31 marzo 2023)è un’ ex professore diil programma e in modo particolare, che a sua volta è stato un insegnante dinelle prime edizioni, negli ultimi anni ha spesso criticato la trasmissione e alcune dinamiche, ora il suo dito è puntato contro due

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiaomiaoCh : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… - DanielaPF75 : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… - gconfa : RT @ereike05: Antonio De Luca, medico del green pass falso di Pippo Franco. E' indagato anche per contrassegni «tarocchi» per disabili fatt… - Fabiobros : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… - VirginiaPanzeri : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… -