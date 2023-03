Amici 22 | nuovo acceso scontro tra Aaron Cenere e Wax che sbotta | “Non posso voler bene ad una persona che non mi crede mai!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 31 marzo 2023) Mancano poche ore alla terza puntata del Serale di22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra gli allievi rimasti in gara si respira la tensione in previsione delle prossime eliminazioni, dopo quelle di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli. I più preoccupati circa il loro destino nel programma sono Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Cricca. Proprio quest’ultimo ha dato il via ad un ennesimotra Wax e, quando ha stilato una lista di allievi che potrebbero uscire nelle prossime puntate. A quel punto Wax ha ammesso: “Io a settembre quando sono entrato qua ho fatto la valigia e non l’ho mai disfatta. Pensavo che ogni puntata potevo uscire, sempre. Qualsiasi, giuro. Pure in quella di Natale pensavo si potesse uscire, per dire“. Ascoltando il cantautore del team ...