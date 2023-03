Amarcord Napoli, accadde oggi: 31 marzo 2003 (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle ultime stagioni del 'vecchio' Napoli, prima del fallimento, c'era un brasiliano che conquistò il pubblico per la sua tecnica Il 31 marzo di vent'anni fa Fabio César Montezine siglava l'ultimo gol con la maglia del 'Ciuccio'. Era la sua seconda stagione in riva al Golfo. Nel primo campionato a 'Città nuova' realizzò 5 reti in trenta gare, nella squadra allenata da Gigi De Canio che arrivò quinta, a sei punti dal quarto posto. Nei tre campionati di Serie B il brasiliano scese in campo 77 volte, con sette reti totali (la prima alla Ternana il 7 ottobre 2001). Qualche anno fa ha preso la cittadinanza qatariota. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle ultime stagioni del 'vecchio', prima del fallimento, c'era un brasiliano che conquistò il pubblico per la sua tecnica Il 31di vent'anni fa Fabio César Montezine siglava l'ultimo gol con la maglia del 'Ciuccio'. Era la sua seconda stagione in riva al Golfo. Nel primo campionato a 'Città nuova' realizzò 5 reti in trenta gare, nella squadra allenata da Gigi De Canio che arrivò quinta, a sei punti dal quarto posto. Nei tre campionati di Serie B il brasiliano scese in campo 77 volte, con sette reti totali (la prima alla Ternana il 7 ottobre 2001). Qualche anno fa ha preso la cittadinanza qatariota.

