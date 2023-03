Alunna con disabilità senza assistenza a scuola. La mamma: “Da due anni trascorro tutte le mattine in classe con lei” (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul Resto del Carlino c'è spazio per la storia di Anna, una mamma, che trascorre tutte le mattine presso una scuola dell'infanzia nella provincia di Rimini per fornire assistenza infermieristica e educativa alla sua figlia con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul Resto del Carlino c'è spazio per la storia di Anna, una, che trascorrelepresso unadell'infanzia nella provincia di Rimini per fornireinfermieristica e educativa alla sua figlia con. L'articolo .

