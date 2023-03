(Di venerdì 31 marzo 2023)SpA ha chiuso l'esercizioconcomplessivi di Gruppo a circa 3,6 miliardi di euro, in forte aumento rispetto all'anno scorso (+ 75%, pari a 1,6 miliardi), un risultato che risente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Alperia, in 2022 ricavi a 3,6 mld, ebitda +8% a 272 mln: (Adnkronos) - Alperia SpA ha chiuso l’esercizio 2022 con r… -

SpA ha chiuso l'eserciziocon ricavi complessivi di Gruppo a circa 3,6 miliardi di euro, in forte aumento rispetto all'anno scorso (+ 75%, pari a 1,6 miliardi), un risultato che risente ...Dividendo a 32 mln di euro in linea con piano industriale . La multiutility dell'Alto Adigechiude il suocon ricavi complessivi pari a circa 3,6 miliardi di euro, con una crescita di circa il 75% rispetto agli 1,6 miliardi del 2021 a seguito dell'eccezionale incremento dei ...La 23enne bellunese di Ponte nelle Alpi, campionessa italiana under 23 di trail corto nel, ha ... Khalid Jbari (Athletic Club 96) 1h08'29", 5. Roberto Graziotto (HRobert Running Team) 1h08'...

Alperia, in 2022 ricavi a 3,6 mld, ebitda +8% a 272 mln Adnkronos

Roma, 31 mar. - (Adnkronos) - Alperia SpA ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi complessivi di Gruppo a circa 3,6 miliardi di euro, in forte aumento rispetto all’anno scorso (+ 75%, pari a 1,6 ...Quando mancano solo due turni alla fine della regular season arriva il secondo K.O stagionale per la corazzata Brixen. La capolista nella ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A Gold 2022- ...