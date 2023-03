(Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - In un inizio di stagione di Formula 1 in cui le Red Bull dominano, mentre Ferrari e Mercedes arrancano, la sorpresa più bella è senza dubbio un Fernandoritrovato ai massimi livelli, ...

In un'intervista rilasciata a L'Équipe , infatti,ha dichiarato: "Lewis dice che la Red Bull è la monoposto più dominante dell'era moderna di Formula 1 Non la penso così: in Arabia ho chiuso ......protagonista a sorpresa nell'avvio di questo Mondiale 2023 con il podio ottenuto da Fernando... 'Mi fa piacere vedere tre Red Bull sul podio' lascoccata da Checo, che ha fatto una ...... come può essere Lando Norris, e un collega navigato, e il più esperto è Fernando; il ruolo ... lanciato nel Circus 18enne, la scelta dei piloti è unaquanto meno indiretta ai rivali ...

Alonso, frecciata a Hamilton: "Sta invecchiando, ora si vede che..." Corriere dello Sport

"Aston Martin incredibile, ma per vincere servono Red Bull KO" Ma Alonso non si è fermato qui, e ha anzi rincarato la dose, aggiungendo: "Ora che guida una macchina normale, emergono i punti deboli di ...