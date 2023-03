Allegri | «Dobbiamo vincere più partite possibili Bisogna consolidare questo secondo posto»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa prima 27a giornata di campionato. La Juventus ospiterà l’Hellas Verona all’Allianz Stadium domani sera alle ore 20.45. Di seguito le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw. «Rientro dalla sosta? Speriamo bene, domani abbiamo questa partita e dopo le soste è sempre molto complicato.avere mille attenzioni». Sulla difesa che ha in mente di schierare: «Devo ancora decidere, Alex Sandro è stato tre settimane fermo e martedì abbiamo una partita importante in Coppa Italia». Il punto sugli indisponibili: «Chiesa è tranquillo perché non è convocato, ha semprefastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora in funzione di averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. ...

"Andiamo verso un finale di stagione bello e faticoso,vincere tante partite per vivere un maggio interessante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, in vista dei tanti impegni che attendono i bianconeri. "L'obiettivo è ...

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara interna contro l'Hellas Verona. "Sarà una partita pericolosa perché loro aggrediscono e in casa loro abbiamo faticato - aggiunge l'allenatore bianconero - ...Un altro campanello d’allarme era suonato per Kostic, ma lo stesso Allegri ha tolto ogni dubbio ... “È importante riaverli tutti, solo ad aprile abbiamo nove partite e dobbiamo arrivare all’obiettivo ...