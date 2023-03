Allegri: 'Chiesa non convocato, Di Maria dalla panchina. Pogba? Non so' (Di venerdì 31 marzo 2023) Guardare avanti e non indietro, perché nel calcio conta sempre la prossima partita. Massimiliano Allegri riparte dopo la sosta con l'entusiasmo generato dalla vittoria sull'Inter ma anche con la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Guardare avanti e non indietro, perché nel calcio conta sempre la prossima partita. Massimilianoriparte dopo la sosta con l'entusiasmo generatovittoria sull'Inter ma anche con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: 'Come vedo #Chiesa? Bello tranquillo, anche perché domani starà a casa. Ha ancora questo fa… - juventusfc : ??Allegri: « Chiesa non è convocato. Ha ancora questo fastidio, sta lavorando bene senza forzare e puntiamo a farlo… - mirkonicolino : #Allegri: '#Chiesa è tranquillo, ma non è convocato. Ha questo fastidio, oggi ha lavorato bene ma sotto soglia del… - CalcioPillole : #Juventus, #Allegri: 'Chiesa non ci sarà. Diamo continuità ai risultati'. #JuveVerona. - MicioMicione85 : RT @accountparodia: Max Allegri: 'Attacco? Chiesa è molto tranquillo perché non verrà convocato, ha lavorato bene ma continua a sentire un… -