Allegri | «Chiesa cerchiamo per Juventus-Inter Pogba? Non so»

(Di venerdì 31 marzo 2023)salterà-Verona domani sera, provando a recuperare per l’, in conferenza stampa, annuncia l’assenza alla ripresa della Serie A e fa il punto sugli altri infortunati fra cui. IL BOLLETTINO – Massimilianoannuncia, già con vista: «Alex Sandro è stato tre settimane fermo, poi martedì abbiamo una partita importante come la Coppa Italia. La formazione per il Verona la deciderò domani mattina. Federicoè molto tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene ma sempre sotto soglia del dolore: domani non sarà della partita, si cercherà di averlo martedì a disposizione. Dusan Vlahovic è tornato bene, Arkadiusz Milik sta meglio e Moise Kean lo ...

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Verona

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato così alla vigilia della partita di domani contro il Verona, ecco le sue parole anche sul forfait di Federico Chiesa.