Allarme Pseudomonas aeruginosa nel collirio: "E' un batterio super resistente, ha già causato diversi casi di cecità e 3 morti" (Di venerdì 31 marzo 2023) Arriva da un semplice collirio per gli occhi il pericolo di un nuovo focolaio che preoccupa gli Stati Uniti. Si tratta di alcuni casi di infezione oculare causata dal batterio resistente ai farmaci Pseudomonas aeruginosa. A segnalarlo, lo scorso 14 marzo, i Centers for Diseases Control and Prevention (Cdc) che hanno aperto una task force con la Food and Drug Administration (Fda) e i dipartimenti sanitari statali e locali per monitorare la questione. Ad oggi, le autorità sanitarie statunitensi hanno segnalato tre persone morte, 8 pazienti con perdita di vista e 4 di rimozione del bulbo oculare, 68 pazienti in 16 Stati affetti dal raro ceppo di P. aeruginosa. I colliri sono prodotti facilmente acquistabili in farmacia e nei supermercati dalle persone che ...

