Alessandra Mussolini e il rapporto con suo padre: le lacrime a “Oggi è un altro giorno” (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’ospite d’eccezione nel salotto di Oggi è un altro giorno: Alessandra Mussolini si è confessata ai microfoni di Serena Bortone, parlando a cuore aperto della sua vita, tra carriera e famiglia, svelando dei lati di se stessa mai raccontati. Alessandra Mussolini, le lacrime per il padre Romano Un’intervista toccante quella di Alessandra Mussolini a Oggi è un altro giorno, che si è raccontata a 360 gradi per la prima volta nel salotto di Serena Bortone. Insieme alla conduttrice ha ripercorso le tappe salienti della sua vita, parlando della sua famiglia e del suo profondo cambiamento degli ultimi anni. È stata proprio l’esperienza a Ballando con le ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’ospite d’eccezione nel salotto diè unsi è confessata ai microfoni di Serena Bortone, parlando a cuore aperto della sua vita, tra carriera e famiglia, svelando dei lati di se stessa mai raccontati., leper ilRomano Un’intervista toccante quella diè un, che si è raccontata a 360 gradi per la prima volta nel salotto di Serena Bortone. Insieme alla conduttrice ha ripercorso le tappe salienti della sua vita, parlando della sua famiglia e del suo profondo cambiamento degli ultimi anni. È stata proprio l’esperienza a Ballando con le ...

