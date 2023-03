Al via viaggio di Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - Ha preso il via dal cuore dei ghiacciai artici la spedizione Pole to Pole, il viaggio di Chris e Julie Ramsey che a bordo di Nissan Ariya e - 4ORCE percorreranno più di 27.000 km dal Polo Nord ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA - Ha preso il via dal cuore dei ghiacciai artici la spedizione Pole to Pole, ildi Chris e Julie Ramsey che a bordo die - 4ORCE percorreranno più di 27.000 km dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBream : Oggi ero in presenza e durante il viaggio in autostrada mi sono ascoltato il @barberopodcast sull'attentato di Via… - annamariabianc2 : RT @MangelaVilo: Nikita seduta al trucco canticchia: 'Se continui con l'orgoglio finirai contro uno scoglio' Ride. 'Follia, portami via. So… - Italpress : Al via viaggio di Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud - Italpress : Al via viaggio di Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud - angheran70 : RT @acistampa: Scopri la Piccola Via Sindonis, il nuovo libro della Ares Edizioni che riprende il tema della Via Crucis alla luce della Sin… -