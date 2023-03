Al via ‘One Health Project’ su interdipendenza uomo-animali-piante-ambiente (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – L’83% degli italiani non ha mai sentito parlare della strategia globale One Health, ma più di 7 su 10 ritiene che il benessere di esseri umani, animali, piante e ambiente sia interdipendente. Sono i risultati di un’indagine diffusa oggi, in occasione della messa online di ‘One Health Project’, sito promosso dall’Esg Culture Lab di Eikon Strategic Consulting e Healthware Group con il supporto incondizionato di Fondazione Msd, che mira a coinvolgere l’opinione pubblica nella trasformazione della salute delineata dalla One Health, l’approccio che riconosce interdipendente la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente. Il precorso innovativo – ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – L’83% degli italiani non ha mai sentito parlare della strategia globale One, ma più di 7 su 10 ritiene che il benessere di esseri umani,sia interdipendente. Sono i risultati di un’indagine diffusa oggi, in occasione della messa online di, sito promosso dall’Esg Culture Lab di Eikon Strategic Consulting eware Group con il supporto incondizionato di Fondazione Msd, che mira a coinvolgere l’opinione pubblica nella trasformazione della salute delineata dalla One, l’approccio che riconosce interdipendente la salute degli esseri umani, degli, dellee dell’. Il precorso innovativo – ...

