Al via ' One Health Project' su interdipendenza uomo-animali-piante-ambiente

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - L'83% degli italiani non ha mai sentito parlare della strategia globale One Health, ma più di 7 su 10 ritiene che il benessere di esseri umani, animali, piante e ambiente sia interdipendente. Sono i risultati di un'indagine diffusa oggi, in occasione della messa online di 'One Health Project' , sito promosso dall'Esg Culture Lab di Eikon Strategic Consulting e Healthware Group con il supporto incondizionato di Fondazione Msd, che mira a coinvolgere l'opinione pubblica nella trasformazione della salute delineata dalla One Health, l'approccio che riconosce interdipendente la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell'ambiente.

