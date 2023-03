Al Genoa basta un colpo di Coda | Reggina di nuovo al tappeto Gilardino a -3 dalla vetta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Al #Genoa basta un colpo di àCoda, #Reggina di nuovo al tappeto. #Gilardino a -3 dalla vetta #GenoaReggina #SerieB… - CalcioNews24 : #GenoaReggina, ai rossoblù basta la rete di #Coda - LFCMFighter : @GenoaCFC Se il ciclista Dossena ancora si domanda come mai i 777 abbiano deciso di investire nel Genoa invece che… - PerniceBianca2 : @pisto_gol @Giovann26272324 Quindi qui basta uno sfogo del “vulcanico” Gaucci per sentenziare che la partita era st… - fagia84 : @chrygenoa1893 primo nn ti firmi i genoani secondo nn puoi farlo giocare con il dubbio Semplicemente così Nn sono… -

Ilbatte la Reggina per 1 - 0 nell'anticipo del venerdì di Serie B. E ora i rossoblù sono a tre punti dalla vetta Continua a vincere il, a cuila rete messa a segna da Coda nel primo tempo per regolare la Reggina a Marassi. Rossoblù che aprono la 31esima giornata di Serie ...- VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00 Marsiglia - Montpellier CALCIO - SERIE B 20:30- Reggina BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Valencia 18:00 Bayern - Monaco 19:30 Olympiacos - Panathinaikos ...- VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00 Marsiglia - Montpellier CALCIO - SERIE B 20:30- Reggina BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Valencia 18:00 Bayern - Monaco 19:30 Olympiacos - Panathinaikos ...

Al Genoa basta un gol di Coda. Reggina sconfitta 1-0. I rossoblù insidiano il Frosinone Alfredo Pedullà

Non basta il cambio di modulo ed uno spirito decisamente più battagliero del solito. La Reggina esce sconfitta anche dal campo del Genoa e incamera la nona sconfitta delle undici partite disputate in ...Le formazioni ufficiali di Genoa-Reggina, anticipo che apre la 31a giornata di Serie B, in campo alle 20.30 a Marassi: GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco ...