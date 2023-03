Ajax x adidas Originals, uno sguardo in esclusiva alla collezione (Di venerdì 31 marzo 2023) I riferimenti del design dell'Ajax, il club calcistico di Amsterdam, sono piuttosto evidenti: dalle tre croci di St Andrews, al bianco e rosso a blocchi, fino ai più recenti riferimenti al noto brano di Bob Marley dal titolo Three Little Birds. Quest'ultimo logo ha dovuto essere eliminato dalle maglie nel 2021 perché andava contro le regole UEFA con la seguente giustificazione: «Sono un'espressione diversa rispetto al logo del club, allo sponsor dell'abbigliamento del logo o allo sponsor della manica. Non sono ammesse altre espressioni». L'organo di governo del calcio europeo segue una logica tutta sua, ma a parte questo incidente se l'Ajax si impegna in qualcosa, di solito ci riesce. Il club vanta da sempre un'ottima reputazione per quanto riguarda l'abbigliamento. Anche se è difficile sbagliare con una maglia casalinga così essenziale, sono stati i ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 31 marzo 2023) I riferimenti del design dell', il club calcistico di Amsterdam, sono piuttosto evidenti: dalle tre croci di St Andrews, al bianco e rosso a blocchi, fino ai più recenti riferimenti al noto brano di Bob Marley dal titolo Three Little Birds. Quest'ultimo logo ha dovuto essere eliminato dalle maglie nel 2021 perché andava contro le regole UEFA con la seguente giustificazione: «Sono un'espressione diversa rispetto al logo del club, allo sponsor dell'abbigliamento del logo o allo sponsor della manica. Non sono ammesse altre espressioni». L'organo di governo del calcio europeo segue una logica tutta sua, ma a parte questo incidente se l'si impegna in qualcosa, di solito ci riesce. Il club vanta da sempre un'ottima reputazione per quanto riguarda l'abbigliamento. Anche se è difficile sbagliare con una maglia casalinga così essenziale, sono stati i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RivistaUndici : L’indimenticabile Ajax degli anni Settanta ha ispirato la nuova collezione di adidas Originals. - STEVE19722 : @capuanogio soprattutto per chi ha potuto comperarla (non so se adidas l'ha messa in vendita, ero sul sito ma a cer… - quantunque1 : RT @4n1mo51t1som1n4: Accordo Adidas - As Roma su base “Premium”, stesso target offerto a Celtic Glasgow e Ajax, lontanissimo da quello “éli… - 4n1mo51t1som1n4 : Accordo Adidas - As Roma su base “Premium”, stesso target offerto a Celtic Glasgow e Ajax, lontanissimo da quello “… -